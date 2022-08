' Re' del TikTok Khaby Lame diventa cittadino italiano - VIDEO

(Di mercoledì 17 agosto 2022) "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato", sono le parole pronunciate stamattina da, il tik toker più seguito al mondo, davanti all'...

... sono le parole pronunciate stamattina da Khaby Lame, il tik toker più seguito al mondo, davanti all'Ufficiale di Stato CivileComune di Chiavasso. Un giuramento che serve a Khaby Lame per ...L'influencer di origini senegalesi, da 148 milioni di follower suha pronunciato il giuramento davanti all'Ufficiale di Stato CivileComune di Chivasso (Torino), la città in cui il ragazzo ...Con 148.3 milioni di followers, Khaby Lame è la star più seguita al mondo su TikTok. Khaby è diventato noto sulla piattaforma nei primi mesi del 2020: durante la quarantena ha iniziato a realizzare vi ...