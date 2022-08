Raspadori-Napoli: per Di Marzio ballano 2 milioni, per Pedullà il Sassuolo vuole chiudere domani (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nuovi aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio sulla trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori che parla di un nuovo passo avanti e di accordo quasi raggiunto tra le parti con un rilancio che porta la distanza sulla cifra a soli 2 milioni #Raspadori al @sscNapoli, nuovo rilancio e accordo quasi raggiunto, ultimi 2M (sui 5 totali) di bonus da definire col @SassuoloUS: le ultimissime su @SkySport 24 alle 20.30 #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2022 Più particolareggiato Alfredo Pedullà che scrive che il Sassuolo rinuncia ai bonus Europa League e quelli Champions aumentano da 500 mila a 1 milione a stagione per tre anni. Sugli altri 2 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nuovi aggiornamenti arrivano da Gianluca Disulla trattativa tra ile ilperche parla di un nuovo passo avanti e di accordo quasi raggiunto tra le parti con un rilancio che porta la distanza sulla cifra a soli 2al @ssc, nuovo rilancio e accordo quasi raggiunto, ultimi 2M (sui 5 totali) di bonus da definire col @US: le ultimissime su @SkySport 24 alle 20.30 #calciomercato — Gianluca Di(@Di) August 17, 2022 Più particolareggiato Alfredoche scrive che ilrinuncia ai bonus Europa League e quelli Champions aumentano da 500 mila a 1 milione a stagione per tre anni. Sugli altri 2 ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, rilancio al @SassuoloUS per #Raspadori. Resta distanza tra i club per quanto riguarda… - AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: il #Sassuolo rinuncia ai bonus #EuropaLeague, quelli #Champions aumentano da 500 mila a 1 milio… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, ANCORA STALLO COL #SASSUOLO PER #RASPADORI: RICHIESTA DA 30 MILIONI+5 DI BONUS, C'È DI… - GIUSPEDU : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, #Raspadori adesso è a un passo 5 milioni di prestito, obbligo a 25 e altri 5 di bonus #SkySport #S… - Salvato95551627 : RT @GianmarcoGio: ?? Semaforo #Napoli in aggiornamento: ?? #Simeone ?? #Ndombele ?? ?? ?? #Raspadori ?? #Navas -