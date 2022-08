Rapinato da due trapper «perché nero» | parla l’operaio nigeriano | «Li ho fotografati mentre mi aggredivano con un coltello»

(Di mercoledì 17 agosto 2022) «Sono qui in Italia per lavorare». Così Francis Aliu Yaogeh, 41enne di origine nigeriana, commenta quanto gli è accaduto sabato 13 agosto alla stazione di Carnate, un piccolo comune della provincia di Monza e della Brianza. Lavora in un’azienda di tendaggi nel paese di Lesmo e si è trovato vittima di rapina nel sottopassaggio pedonale in cui gli sono stati violentemente tolti bicicletta e zaino. E’ poi riuscito a scattargli due foto che ne hanno permesso l’identificazione. Erano due: Jordan Tinti (Jordan Jeffrey Baby) e Gianmarco Fagà, in arte Traffik. «Sei, ti ammazziamo», gli avrebbero detto i due ragazzi che, secondo quanto riferisce Yaogeh citato dal Corriere della Sera, si sono avvicinati a lui a petto nudostavano scendendo le scale del primo binario. Li descrive dicendo che «uno era alto un metro e novanta ...

Agenzia_Ansa : Due trapper noti, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianz… - IonelDanaila : RT @Agenzia_Ansa: Due trapper noti, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per… - CirianiCarlo : RT @ElisabettaGall7: Per caso qualcuno ha visto il tweet di solidarietà della #Meloni all’operaio nigeriano rapinato e minacciato di morte… - LuigiDiSarno3 : RT @Agenzia_Ansa: Due trapper noti, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per… - francescoburra3 : RT @francesco088661: #CRONACA Nigeriano 41enne aggredito e rapinato da due 'trapper', Jordan e Traffik, che sono in galera. Niente da eccep… -

...le suevite separate, si guardava bene dal rivelare ai colleghi le sue compagnie. Ma la violenza non era un pulsante che potesse accendere e spegnere a comando. Una sera, mi racconta, fu...Siamo ancora nella Milano patinata quando, poco prima di Natale,marocchini di 22 e 28 anni vengono arrestati dalla polizia per averun ventiseienne disabile in carrozzina e una donna ...Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Sono le 20.30 del 13 agosto quando un uomo armato di pistola entra in una nota pizzeria del luogo e spara un colpo al soffitto per intimidire ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...