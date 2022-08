Rania di Giordania pazza di gioia: il figlio Hussein si è fidanzato ufficialmente (Di mercoledì 17 agosto 2022) Rania di Giordania con il figlio primogenito, il principe Hussein. Il ragazzo ha annunciato il fidanzamento ufficiale il 17 agosto, un mese e mezzo dopo quello della sorella minore Iman. (foto: Getty) Rania di Giordania non vedeva l’ora di annunciarlo al mondo. E la prova sta nell’informalità con cui ha comunicato la notizia: il principe Hussein, suo figlio maggiore ed erede al trono, si è fidanzato ufficialmente. La fortunata si chiama Rajwa, è di Riad e ha 28 anni. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Rania DI Giordania Rania di Giordania: il figlio Hussein si sposa A poco più di un mese dall’annuncio del fidanzamento ... Leggi su amica (Di mercoledì 17 agosto 2022)dicon ilprimogenito, il principe. Il ragazzo ha annunciato il fidanzamento ufficiale il 17 agosto, un mese e mezzo dopo quello della sorella minore Iman. (foto: Getty)dinon vedeva l’ora di annunciarlo al mondo. E la prova sta nell’informalità con cui ha comunicato la notizia: il principe, suomaggiore ed erede al trono, si è. La fortunata si chiama Rajwa, è di Riad e ha 28 anni. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdi: ilsi sposa A poco più di un mese dall’annuncio del fidanzamento ...

vogue_italia : Sapete che cos'è il coat dress? Per scoprirlo guardate il look di Rania di Giordania ?? - fabius10scudi : @costa_costa1967 @AntonioBergami4 Lo sono pure i due “papabili” per sostituire Johnson in UK, così me la Regina Ran… - asrolabio69 : @Federissao Dopo la Regina Rania…Avv Federico di Giordania?? -