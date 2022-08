Rania di Giordania, il Principe Hussein si fidanza: nozze in vista con la bellissima Rajwa (Di mercoledì 17 agosto 2022) È un momento ricco di felicità per Rania di Giordania e per il Re Abdullah II: dopo l’annuncio del fidanzamento della Principessa Iman, anche il primogenito della coppia reale, il Principe Hussein ha dato notizia del suo matrimonio. Quello che fino a qualche anno fa era considerato lo scapolo d’oro della Giordania, convolerà presto a nozze con la bellissima saudita Rajwa. Rania di Giordania, l’annuncio del fidanzamento del Principe Hussein Un altro matrimonio in vista alla Corte giordana: dopo l’annuncio del fidanzamento tra la Principessa Iman bint Abdullah II e Jameel Thermiotis, è ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 agosto 2022) È un momento ricco di felicità perdie per il Re Abdullah II: dopo l’annuncio delmento dellassa Iman, anche il primogenito della coppia reale, ilha dato notizia del suo matrimonio. Quello che fino a qualche anno fa era considerato lo scapolo d’oro della, convolerà presto acon lasauditadi, l’annuncio delmento delUn altro matrimonio inalla Corte giordana: dopo l’annuncio delmento tra lassa Iman bint Abdullah II e Jameel Thermiotis, è ...

vogue_italia : Sapete che cos'è il coat dress? Per scoprirlo guardate il look di Rania di Giordania ?? - fabius10scudi : @costa_costa1967 @AntonioBergami4 Lo sono pure i due “papabili” per sostituire Johnson in UK, così me la Regina Ran… - asrolabio69 : @Federissao Dopo la Regina Rania…Avv Federico di Giordania?? -