Rally | Rovanpera per l’allungo decisivo a Ypres nella casa di Neuville

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il FIA WorldChampionship torna protagonista questo fine settimana tra le stradine di, località belga che si appresta per ospitare il nono appuntamento della stagione. Dopo una serie di eventi sulla terra e nel fango rivedremo l’asfalto, una condizione che l’ultima volta abbiamo ritrovato in Croazia ad inizio stagione. La Finlandia ha sorriso a Hyundai che cerca di bissare in Belgio nel round didi Thierry. Il #11 del marchio coreano è atteso a dare spettacolo sulla falsariga della passata stagione quando fu semplicemente il migliore al termine di una manifestazione che si conclusemitica location di Spa-Francorchamps. L’alfiere di Hyunda è l’osservato speciale insieme all’estone Ott Tanak, primo tra i salti finnici e pronto a continuare un disperato ed al momento timido ...