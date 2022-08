Ragazza 22enne accoltellata in pieno giorno a Milano (Di mercoledì 17 agosto 2022) É accaduto stamattina dopo le 8 nella centrale piazza della Repubblica a Milano, la Ragazza fortunatamente non è grave Una Ragazza di 22 anni è stata accoltellata questa mattina in piazza della Repubblica, a Milano. É successo dopo le 8 del mattino al culmine di una lite tra un uomo e la donna che è stata ferita all’addome e al torace. A dare l’allarme sono stati i passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della centrale unica per l’emergenza urgenza (Areu). Stando a quanto riferito dagli operatori del 118, la giovane non sarebbe in gravi condizioni: le ferite all’addome e al torace sarebbero superficiali. La 22enne di origini straniere, probabilmente eritrea, è stata trasferita all’ospedale Fatebenefratelli per le cure in codice giallo. Leggi anche–> Funerali Piero ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) É accaduto stamattina dopo le 8 nella centrale piazza della Repubblica a, lafortunatamente non è grave Unadi 22 anni è stataquesta mattina in piazza della Repubblica, a. É successo dopo le 8 del mattino al culmine di una lite tra un uomo e la donna che è stata ferita all’addome e al torace. A dare l’allarme sono stati i passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della centrale unica per l’emergenza urgenza (Areu). Stando a quanto riferito dagli operatori del 118, la giovane non sarebbe in gravi condizioni: le ferite all’addome e al torace sarebbero superficiali. Ladi origini straniere, probabilmente eritrea, è stata trasferita all’ospedale Fatebenefratelli per le cure in codice giallo. Leggi anche–> Funerali Piero ...

