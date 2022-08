Raddoppiati in un anno i prezzi del pellet, combustibile da riscaldamento ottenuto dal legno e usato da almeno 2 milioni di famiglie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non esiste rifugio dall’aumento dei prezzi dell’energia. Solitamente il costo tende ad “agganciarsi” a quello della fonte più cara. E l’ondata di rincari sta così interessando anche il pellet, composto ottenuto dagli scarti di lavorazioni del legno, utilizzato da imprese e famiglie in apposite caldaie. Più economico ma anche più inquinante rispetto all’alimentazione a metano, soprattutto in termini di emissioni di polveri sottili. Sta di fatto che il prezzo del pallet nell’ultimo anno risulta raddoppiato, un sacco da 15 kg si pagava meno di 5 euro, ora è intorno ai 10. In Italia sono oltre 2 milioni le famiglie che fanno ricorso a questo tipo di combustibile di cui nel nostro paese si consumano 3,4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non esiste rifugio dall’aumento deidell’energia. Solitamente il costo tende ad “agganciarsi” a quello della fonte più cara. E l’ondata di rincari sta così interessando anche il, compostodagli scarti di lavorazioni del, utilizzato da imprese ein apposite caldaie. Più economico ma anche più inquinante rispetto all’alimentazione a metano, soprattutto in termini di emissioni di polveri sottili. Sta di fatto che il prezzo del pallet nell’ultimorisulta raddoppiato, un sacco da 15 kg si pagava meno di 5 euro, ora è intorno ai 10. In Italia sono oltre 2leche fricorso a questo tipo didi cui nel nostro paese si consumano 3,4 ...

