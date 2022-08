'Rabiot, niente United. La Juve propone McKennie: secco no' (Di mercoledì 17 agosto 2022) MANCHESTER (Regno Unito) - " Date le difficoltà riscontrate dalla dirigenza del Manchester United nella trattativa con la mamma - procuratrice di Adrien Rabiot, la Juventus avrebbe proposto ai Red ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022) MANCHESTER (Regno Unito) - " Date le difficoltà riscontrate dalla dirigenza del Manchesternella trattativa con la mamma - procuratrice di Adrien, lantus avrebbe proposto ai Red ...

FBiasin : Niente, alla fine il #ManchesterUnited ha perso 4-0, ma ora porta a casa #Rabiot e svolta. - sportli26181512 : '#Rabiot, niente United. La Juve propone #McKennie: secco no': Date le difficoltà nella trattativa con il francese,… - plucam7 : @Dandrik88 @GiovanniFreno1 @KarlOne71 Rabiot è meglio di Locatelli giocatore che contro il Sassuolo non è riuscito… - AdeNugraha999 : RT @TuttoMercatoWeb: Niente Rabiot a Manchester: proposto McKennie ma lo United ha detto subito no - ciurgalo30 : @FrankRN10 @IlCarroDiOrigi @rriccardobx @romeoagresti @GoalItalia Si chiamano trattative! Stessa cosa che è success… -