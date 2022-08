Quintana sanzionato per il tramadolo | perde il sesto posto al Tour de France

SpazioCiclismo : L'UCI annuncia una sanzione nei confronti di Nairo Quintana per aver usato il #Tramadol durante il Tour de France.… -

L'Uci ha comunicato che Nairo, 32enne colombiano dell'Arkea - Samsic (fresco di rinnovo fino al 2025), è stato sanzionato per aver violato il divieto di utilizzo del tramadolo, oppiaceo antidolorifico, nelle competizioni, previsto dal regolamento medico UCI con l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei corridori. Quintana perde il sesto posto al Tour de France. Lo scalatore colombiano si era piazzato al sesto posto in classifica. La decisione potrà essere impugnata al Tribunale. L'uso dell'antidolorifico è vietato in competizione, ma nel frattempo il colombiano può prendere il via della Vuelta.