Questa è la giusta impostazione dell’aria condizionata in estate (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il caldo torrido è davvero insopportabile e spesso per trovare refrigerio usiamo il condizionatore ma facciamo tutti lo stesso errore. Il caldo si fa sentire ed il condizionatore è diventato uno dei nostri migliori amici. Ci da sollievo, ci rigenera, grazie a lui ritroviamo comfort e benessere. Il problema è che la maggior parte di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il caldo torrido è davvero insopportabile e spesso per trovare refrigerio usiamo il condizionatore ma facciamo tutti lo stesso errore. Il caldo si fa sentire ed il condizionatore è diventato uno dei nostri migliori amici. Ci da sollievo, ci rigenera, grazie a lui ritroviamo comfort e benessere. Il problema è che la maggior parte di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

berlusconi : Al contrario della sinistra, noi proseguiamo sulla strada dei contenuti e dell'idea di Italia che abbiamo. Un proce… - falconiofr : @damiacer @ardigiorgio @TeresaBellanova Ma scusi basta...chi oggi ha fatto post è stato letta...questa è la giust… - valdambross : @mptuitter @alfo_lanzieri @EUGENIOBRACCHI @Sofiajeanne E questa idea, giusta o sbagliata che sia, non ha nulla a ch… - gionny_V2 : @alexcampy89 @Massifilo75 @lauraboldrini Non é che se 'l'autoritá' decide una regola, questa sia per forza giusta. - GruppoFICamera : RT @berlusconi: Al contrario della sinistra, noi proseguiamo sulla strada dei contenuti e dell'idea di Italia che abbiamo. Un processo, per… -