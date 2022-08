Quell'unica insidia che si oppone alla marcia trionfale del centrodestra (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si chiama "concorrenza interna". C'è un sospetto, coltivato non solo a casa Meloni: le quotidiane offerte allettanti da campagna elettorale di Salvini e Berlusconi portano piccoli incassi a loro, ma alimentano l’idea del caos nel centrodestra. Dando una chance al Pd sull'elettorato flottante Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si chiama "concorrenza interna". C'è un sospetto, coltivato non solo a casa Meloni: le quotidiane offerte allettanti da campagna elettorale di Salvini e Berlusconi portano piccoli incassi a loro, ma alimentano l’idea del caos nel. Dando una chance al Pd sull'elettorato flottante

