Quelle violenze | nascoste | dei Caschi Blu dell' Onu

Secondo una recente ricerca di un team dell'Università di Birmingham, le forze di pace delle Nazioni Unite hanno generato e abbandonato migliaia di bambini in uno dei paesi più poveri e dilaniati dalla guerre che ormai si susseguono da anni. Inoltre, soldati e poliziotti che operano sotto il mandato delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) hanno abusato di bambini, violentato giovani donne e scambiato cibo per sesso. Nello studio, che è stato pubblicato per la prima volta dalla rivista online britanicca "The Conversation", si afferma che i padri dei bambini nati dagli abusi erano soldati, ufficiali, piloti, autisti, cuochi, medici e fotografi provenienti da 12 paesi tra cui il Sud Africa, Tanzania, Marocco, Uruguay, Nepal e Bangladesh. Gli specialisti dell'Università di Birmingham nella loro ...

