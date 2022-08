(Di mercoledì 17 agosto 2022) C'è chi può e chi non può. Io può. Per esperienza (questo è il mio sessantunesimo campionato) e con licenza di Angelo Massimino, l'amico mio detto El Rubio per certi trascorsi bonaerensi accusato - a ...

mrandroid02 : Quei pochi italiani teniamoceli cari - livic751 : RT @_NSA__: @lauraboldrini @EnricoLetta Speriamo che grazie a lei quei pochi malati di mente ci ripensino! - sportli26181512 : Quei pochi italiani teniamoceli cari - _NSA__ : @lauraboldrini @EnricoLetta Speriamo che grazie a lei quei pochi malati di mente ci ripensino! - Cryptotrade00 : @pdnetwork @ZanAlessandro Pochi mesi fa hanno mandato la polizia a cacciare dai treni i bambini, impedendogli di ra… -

Corriere dello Sport

Nel cuore di Roma, apassi dal Tevere, c'è uno dei più antichi santuari mariani della capitale, Santa Maria in ... ho deciso di raccontare con il mio cellularegiorni, quella storia, ma ...C'è chi può e chi non può. Io può. Per esperienza (questo è il mio sessantunesimo campionato) e con licenza di Angelo Massimino, l'amico mio detto El Rubio per certi trascorsi bonaerensi accusato - a ... Quei pochi italiani teniamoceli cari C'è chi può e chi non può. Io può. Per esperienza (questo è il mio sessantunesimo campionato) e con licenza di Angelo Massimino, l’amico mio detto El Rubio per certi trascorsi bonaerensi accusato - a ...