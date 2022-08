Quattro podcast da ascoltare per fare da sottofondo all‘estate (Di mercoledì 17 agosto 2022) I podcast, si sa, sono i sostitutivi perfetti a un sacco di buone abitudini. Secondo un recente studio dell‘Ansa, l‘audio entertainment nel 2021 ha registrato rispettivamente un +4% (per un totale di 14,5 milioni di ascoltatori) e un +11% (per un totale di 10 milioni di ascoltatori) rispetto al 2020. C’è chi li scolta in macchina, nei tragitti casa lavoro sui mezzi pubblici, o la sera in relax dal divano. Quel silenzio che prima veniva coperto dal suono della musica, adesso sempre più viene animato dall‘informazione. Sì, perché secondo la classifica degli attuali dieci podcast italiani più popolari, si conferma una spiccata predilezione per il racconto giornalistico o narrativo di eventi storici. Basta pensare ad Alessandro Barbero, che nel 2021 si era guadagnato la pole position come podcast più ascoltato , oggi ancora al terzo posto. ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 agosto 2022) I, si sa, sono i sostitutivi perfetti a un sacco di buone abitudini. Secondo un recente studio dell‘Ansa, l‘audio entertainment nel 2021 ha registrato rispettivamente un +4% (per un totale di 14,5 milioni di ascoltatori) e un +11% (per un totale di 10 milioni di ascoltatori) rispetto al 2020. C’è chi li scolta in macchina, nei tragitti casa lavoro sui mezzi pubblici, o la sera in relax dal divano. Quel silenzio che prima veniva coperto dal suono della musica, adesso sempre più viene animato dall‘informazione. Sì, perché secondo la classifica degli attuali dieciitaliani più popolari, si conferma una spiccata predilezione per il racconto giornalistico o narrativo di eventi storici. Basta pensare ad Alessandro Barbero, che nel 2021 si era guadagnato la pole position comepiù ascoltato , oggi ancora al terzo posto. ...

