Quanti soldi ha guadagnato Marcell Jacobs vincendo gli Europei? Montepremi irrisorio: tutte le cifre (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcell Jacobs ha conquistato la medaglia d'oro sui 100 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico ha trionfato a Monaco, correndo la finale con il tempo di 9.95. Il velocista lombardo ha gareggiato con una fasciatura al polpaccio sinistro in seguito a una contrattura patita prima della semifinale, non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza e poi ha rimontato con il suo proverbiale lanciato. Si tratta di un risultato di enorme spessore agonistico, anche perché l'Italia non vinceva la gara regina da 44 anni (Pietro Mennea nel 1978), ma che ha chiaramente anche un risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Marcell Jacobs vincendo la medaglia d'oro sui 100 metri agli Europei 2022 di ...

