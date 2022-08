Quando torna Marcell Jacobs? Il calendario delle prossime gare: ipotesi wild-card per la Finale di Diamond League (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcell Jacobs si è laureato Campione d’Europa dei 100 metri. Il velocista lombardo ha trionfato da Campione Olimpico, imponendosi a Monaco con il tempo di 9.95 e mettendosi al collo una nuova medaglia d’oro. Nonostante la stagione caratterizzata dagli infortuni, l’azzurro ha saputo farsi forza ed è tornato in pista per vincere dopo la rinuncia forzata alla semiFinale dei Mondiali. Il Messia dell’atletica italiana ha giganteggiato nonostante una fasciatura al polpaccio e ha già lanciato il guanto di sfida per la staffetta: tra venerdì e domenica andrà a caccia di un nuovo titolo con i compagni della 4×100. Una volta finiti gli Europei, però, la stagione non sarà conclusa. Marcell Jacobs ha annunciato che vuole disputare ancora un paio di meeting (Losanna e Bruxelles?) prima di sposarsi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)si è laureato Campione d’Europa dei 100 metri. Il velocista lombardo ha trionfato da Campione Olimpico, imponendosi a Monaco con il tempo di 9.95 e mettendosi al collo una nuova medaglia d’oro. Nonostante la stagione caratterizzata dagli infortuni, l’azzurro ha saputo farsi forza ed èto in pista per vincere dopo la rinuncia forzata alla semidei Mondiali. Il Messia dell’atletica italiana ha giganteggiato nonostante una fasciatura al polpaccio e ha già lanciato il guanto di sfida per la staffetta: tra venerdì e domenica andrà a caccia di un nuovo titolo con i compagni della 4×100. Una volta finiti gli Europei, però, la stagione non sarà conclusa.ha annunciato che vuole disputare ancora un paio di meeting (Losanna e Bruxelles?) prima di sposarsi ...

