Quando salare l’acqua della pasta | Non fare questo errore banale | rovina tutto

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Laè sicuramente uno dei primi piatti più amati e più preparati dagli italiani. Un, però, può complicare: non fatelo(Pexels)Nella cucina italiana, laasciutta è sicuramente una delle indiscusse regine. Che sia semplicemente condita con un filo di olio Extravergine d’Oliva e un po’ di Parmigiano Reggiano o che sia la protagonista di ricette più complesse, è amata letteralmente da tutti e salva qualsiasi pranzo e cena. Ne esistono moltissimi formati e moltissime ricette, per ogni gusto: basta solo un po’ di creatività. La ricetta per preparare un piatto diè molto semplice, tant’è che per molte persone è la prima che viene imparata, da ragazzini. C’è però un dettaglio che divide ...