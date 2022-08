Quando Berlusconi fa il garantista | un garantista muore

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ogni volta che apre bocca in tema di giustizia il buon Silvio precipita in conflitto d'interessi. E il suo garantismo risulta sempre un po' peloso. E anche noioso, perché è da trent'anni che la faccenda va avanti, fra lodi Alfano e leggi Cirielli. Ci prenderà per stanchezza

