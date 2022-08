Qual è l'edizione peggiore del Grande Fratello Vip Il risultato (forse) vi sorprenderà

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 17 agosto 2022) I nostri amici di Twitter (che non ci deludono mai), hanno risposto in tantissimi ad un “sondaggio” lanciato sul nostro account ufficiale (che vi invitiamo a seguire) in merito allaedizione del, in attesa di vedere la settima dal prossimo 19 settembre.del? Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.