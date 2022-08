Putin | un milione di rubli alle donne che fanno 10 figli

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La via russa contro il declino demografico nasce da una proposta che era dell'Unione Sovietica. L'iniziativa si chiama Madre Eroina e propone un premio in denaro che equivale a 16mila euro

In Russia tornerà il premio "Madre eroina". Il presidente russo Vladimir Putin ha ripristinato un titolo stabilito nel 1944 da Josef Stalin. Lo potranno ricevere le donne che partoriscono e crescono dieci o più figli.