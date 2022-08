Putin rilancia la Madre eroina dei tempi di Stalin | premi a chi fa almeno 10 figli

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tornano in Russia il titolo e ilo dell’era sovietica “”,to dal presidente Vladimirmentre il Paese e’ alle prese con il crollo dei tassi di natalita’. Lo riporta il giornale The Moscow Times, precisando che il titolo di “” sara’ conferito alle donne che generano e crescono dieci o piu’ha firmato lunedi’ il decreto che ripristina il titolo onorifico, stabilito nel 1944 per la prima volta dal leader sovietico Josefsulla scia delle massicce perdite di popolazione durante la Seconda guerra mondiale. Il titolo ha smesso di essere assegnato dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Le madri idonee riceveranno il pagamento una tantum di 1 milione di rubli ...

Putin ha firmato lunedì il decreto che ripristina il titolo onorifico, stabilito nel 1944 per la prima volta dal leader sovietico Josef Stalin sulla scia delle massicce perdite di popolazione durante la Seconda guerra mondiale.