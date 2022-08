Purple Hearts, la commedia romantica che parla di matrimonio combinato, immigrazione e razzismo (Di mercoledì 17 agosto 2022) La classica commedia d’amore estiva che, però, a guardarla bene è ricca di spunti d’attualità. E, infatti, è tra i titoli più visti su Netflix. Il film in questione s’intitola “Purple Hearts” e dallo scorso 29 luglio, data di uscita, è sempre in top ten sulla piattaforma dove ha abbondantemente superato quota 100 milioni di ore viste (e tante critiche). “Purple Hearts”, la commedia romantica di Netflix strega tutti (Instagram)Protagonisti di questa storia d’amore ispirata all’omonimo romanzo di Tess Wakefield sono due ragazzi: Cassie Salazar (interpretata dalla stelletta di casa Disney, Sofia Carson), un’aspirante cantautrice che passa le sue serate a servire ai tavoli di un pub con la speranza prima o poi di sfondare e diventare una star, e Luke Morrow (il modello ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 17 agosto 2022) La classicad’amore estiva che, però, a guardarla bene è ricca di spunti d’attualità. E, infatti, è tra i titoli più visti su Netflix. Il film in questione s’intitola “” e dallo scorso 29 luglio, data di uscita, è sempre in top ten sulla piattaforma dove ha abbondantemente superato quota 100 milioni di ore viste (e tante critiche). “”, ladi Netflix strega tutti (Instagram)Protagonisti di questa storia d’amore ispirata all’omonimo romanzo di Tess Wakefield sono due ragazzi: Cassie Salazar (interpretata dalla stelletta di casa Disney, Sofia Carson), un’aspirante cantautrice che passa le sue serate a servire ai tavoli di un pub con la speranza prima o poi di sfondare e diventare una star, e Luke Morrow (il modello ...

slwndra : @4wzz4k stuck in love, purple hearts, modo aviao, eduardo e monica, seven, prenda me se for capaz, leon the professional, hotarubi no mori e - nclbldn : @Vcomevanitoso eh ma dipende come ti senti. Se vuoi vedere un horror, se vuoi piangere (in quel caso “30 anni in un… - ___mariaa__4 : RT @michiamanoansia: ho appena finito di vedere purple hearts e vi devo dire che mi sono innamorata - empathetic_girl : RT @MOTOMAMll_: NICHOLAS OBBLIGHERÀ I VERTICI NETFLIX A PRODURRE PURPLE HEARTS 2 SOLO PER POTER DUETTARE ANCORA CON SOFIA IN SHALLOW https… - starkbuckzz : RT @MOTOMAMll_: NICHOLAS OBBLIGHERÀ I VERTICI NETFLIX A PRODURRE PURPLE HEARTS 2 SOLO PER POTER DUETTARE ANCORA CON SOFIA IN SHALLOW https… -