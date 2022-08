Puglia, Lopalco escluso dalle candidature del Pd. La protesta di Articolo 1: «Le nostre candidature ignorate. Arroganza senza limiti» (Di mercoledì 17 agosto 2022) A differenza di Andrea Crisanti o Matteo Bassetti, Pier Luigi Lopalco non si è avvicinato alla politica solo con queste elezioni. Scelto come assessore alla Sanità in Puglia già nel 2020 dalla giunta guidata da Michele Emiliano, nel novembre del 2021 Lopalco si era poi dimesso dall’incarico nel novembre del 2021, in polemica con lo stesso Emliano: «La situazione attuale richiede un cambio di passo che la stanchezza fisica e mentale a cui sono stato sottoposto in questi lunghi mesi non mi consentono di affrontare». Negli ultimi giorni Lopalco, vicino ad Articolo 1, si era messo nuovamente a disposizione del Pd per una candidatura: «Mi sono detto disponibile alla candidatura e so che la segreteria regionale ha dato indicazioni a quella nazionale. Vediamo». Una candidatura caldeggiata anche da ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) A differenza di Andrea Crisanti o Matteo Bassetti, Pier Luiginon si è avvicinato alla politica solo con queste elezioni. Scelto come assessore alla Sanità ingià nel 2020 dalla giunta guidata da Michele Emiliano, nel novembre del 2021si era poi dimesso dall’incarico nel novembre del 2021, in polemica con lo stesso Emliano: «La situazione attuale richiede un cambio di passo che la stanchezza fisica e mentale a cui sono stato sottoposto in questi lunghi mesi non mi consentono di affrontare». Negli ultimi giorni, vicino ad1, si era messo nuovamente a disposizione del Pd per una candidatura: «Mi sono detto disponibile alla candidatura e so che la segreteria regionale ha dato indicazioni a quella nazionale. Vediamo». Una candidatura caldeggiata anche da ...

PaoloCaminiti1 : RT @Open_gol: Dal 2020 al 2021 Lopalco era stato assessore alla sanità in Puglia nella giunta guidata da Emiliano - Open_gol : Dal 2020 al 2021 Lopalco era stato assessore alla sanità in Puglia nella giunta guidata da Emiliano - DavideScialpi : @szampa56 @CarloCalenda Crisanti è una persona molto competente e serio. Anche Lopalco s'è candidato in Puglia ed è… - IlMattinoFoggia : #listePd , #Letta che paracaduta #Crisanti ha abbandonato #Lopalco nella giungla delle candidature in #Puglia :… - ElioFulvio : @AngeloCiocca ......O Lopalco in Puglia -