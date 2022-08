Presidenzialismo | Renzi | “Il terzo polo propone il Sindaco d’Italia”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA – IlCalenda-è favorevole ale l’elezione diretta di chi governa secondo “il meccanismo delsarà nel programma che presenteremo domani”. Lo ha anticipato il leader di Italia Viva, Matteo, ai microfoni di “No stop News” su Rtl 102.5. “Il meccanismo per l’elezione dela me piace perchè è semplice e i cittadini già sanno come funziona: al primo giro si vota il candidato preferito, poi al ballottaggio si vota quello che dispiace di meno perché magari il tuo candidato non ce l’ha fatta a superare il primo turno”. E “questa – ha sottolineato ancora– è la democrazia che funziona”. L'articolo L'Opinionista.

A parità di salario sperimenteremo la settimana di 36 ore. A Milano Matteo Renzi si candiderà nella stessa circoscrizione di Silvio Berlusconi. "È molto divertente e utile per i cittadini: nella circoscrizione di Milano centro Berlusconi guiderà la list ...