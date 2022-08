Presidenzialismo, la Meloni attacca il Pd: “La loro spregiudicatezza lo rende necessario” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Anche Giorgia Meloni torna sul Presidenzialismo, un tema che ormai dalle sponde del centrodestra ricorre con particolare intensità durante questa campagna elettorale. Meloni, il Presidenzialismo e l’instabilità del Pd Così scrive la Meloni sui social, riportata da Tgcom24: “È il Pd ad aver reso necessaria la riforma presidenziale. Anche una Repubblica parlamentare può essere stabile, se i partiti rispettano il responso delle urne. Non è così però in Italia, a causa della spregiudicatezza del Pd. Per questo serve il Presidenzialismo”. La “spregiudicatezza” è difficilmente interpretabile se non nel senso dell’instabilità governativa, favorita dal Partito democratico soprattutto in casi in cui non faccia parte di gabinetti esecutivi, ben ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Anche Giorgiatorna sul, un tema che ormai dalle sponde del centrodestra ricorre con particolare intensità durante questa campagna elettorale., ile l’instabilità del Pd Così scrive lasui social, riportata da Tgcom24: “È il Pd ad aver reso necessaria la riforma presidenziale. Anche una Repubblica parlamentare può essere stabile, se i partiti rispettano il responso delle urne. Non è così però in Italia, a causa delladel Pd. Per questo serve il”. La “” è difficilmente interpretabile se non nel senso dell’instabilità governativa, favorita dal Partito democratico soprattutto in casi in cui non faccia parte di gabinetti esecutivi, ben ...

matteorenzi : Non condivido l’allarme per l’elezione diretta. Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia: sono invec… - NicolaPorro : Presidenzialismo, @pbecchi smonta la propaganda contro FdI e la Carta ungherese ?? - ALBERTOSEVERIN7 : RT @IlPrimatoN: Il tema infiamma le dichiarazioni del centrodestra - Pinodifino : RT @matteorenzi: Non condivido l’allarme per l’elezione diretta. Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia: sono invece un pe… - Giusepp65177349 : RT @IlPrimatoN: Il tema infiamma le dichiarazioni del centrodestra -