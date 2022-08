Presidente serbo, sul Kosovo servono negoziati e compromessi (Di mercoledì 17 agosto 2022) "La Serbia è pronta a rispettare tutti i trattati che ha firmato, vogliamo evitare ogni possibile escalation con la Nato: crediamo di non avere dato adito a nessuna provocazione". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) "La Serbia è pronta a rispettare tutti i trattati che ha firmato, vogliamo evitare ogni possibile escalation con la Nato: crediamo di non avere dato adito a nessuna provocazione". Lo ha detto il ...

iconanews : Presidente serbo, sul Kosovo servono negoziati e compromessi - GAMESTER_05 : La #NATO è pronta a intervenire nella situazione intorno al #Kosovo se la stabilità è #minacciata, ha affermato il… - Clarembaldo : @2631925 (In effetti pensavo stamane: 'Ma con che faccia vado a far le pulci al trasformista Presidente serbo, quan… - BorottiRenzo : RT @TatiUdaci: ??La Serbia ha abbandonato l'idea di una base militare russa nel Paese e addestrerà l'esercito secondo gli standard Nato, ha… - rassegnally : È il #17agosto! E quindi? * Giorno di guerra n. 175 in #Ucraina * #Stoltenberg incontra il presidente serbo #Vucic… -