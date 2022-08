(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono 14 le persone arrestate per 20 colpi in tutta Italia, per un ammontare di oltre 100mila euro. I fermati sono tutti cittadini

Presa la "banda del bancomat": ecco come i romeni rubavano pin e carte Sono 14 le persone arrestate per 20 colpi in tutta Italia, per un ammontare di oltre 100mila euro. I fermati sono tutti cittadini romeni ...Colpiva anche a Verona la banda dei bancomat: con trucchi ben congegnati riuscivano a sottrarre carte bancomat e codici a ignare vittime ...