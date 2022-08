Preghiera del mattino del 17 Agosto 2022 | “Insegnami ad amarti”

matteosalvinimi : “È crollato il ponte #Morandi”. Erano le 11.36 del #14agosto 2018. Un orario difficile da dimenticare, ero ministro… - berlusconi : Quattro anni fa la tragedia del Ponte Morandi. La ricostruzione del ponte è il simbolo di una rinascita che è appen… - santegidionews : Nella liturgia al campo di Pournara a Cipro, con l’arcivescovo maronita Selim Sfeir, la preghiera e l’ascolto del V… - Urobertu : RT @MorganilRamingo: Preghiera del Mattino ?? - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità -

pagina99

... che sono impediti nella partecipazione a questi momenti ecclesiali importanti - ha concluso il vescovo - Li ringrazio tutti per la loro costantee per l'offerta continualoro ...... chi lo desidera, può aiutare la "LocandaSamaritano" "L'auspicio più vivido sarebbe quello che non ce ne fosse più bisogno, ma questo lo affidiamo comeal Signore. Vorremmo che ci ... Preghiera del mattino di oggi 15 Agosto 2022 L’arte non è più la città rifugio, sganciata da ogni vincolo, e si trasforma in un campo di battaglia dove gli artisti rischiano di ritrovare sé stessi, o la loro opera, grondanti sangue ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...