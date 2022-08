Postemobile | offerte a 4-5€ al mese | tanti giga e chiamate illimitate

AcinoDuva : PosteMobile: l’offerta da 5,99 euro scadrà fra pochi giorni - HWSWReview : PosteMobile: l’offerta da 5,99 euro scadrà fra pochi giorni, via - androidiani : PosteMobile: l'offerta da 5,99 euro scadrà fra pochi giorni - -

MondoMobileWeb.it

L'attivazione potrà essere richiesta da utenti Iliad,, CoopVoce, Fastweb ed altri ...seguirci per essere sempre aggiornati su tutte le novità riguardanti le ultime e più convenienti...... torniamo dallo stesso operatore virtuale italiano per proporvi l'elenco didi portabilità ... questa iniziativa è valida solamente per clienti Iliad, LycaMobile,e di altri MVNO ... PosteMobile rilancia Creami Wow 30GB a 4,99 euro al mese fino al 31 Luglio 2022 Ecco tutte le offerte di portabilità proposte dall'operatore virtuale Kena ad agosto 2022: si parte da 4,99 Euro al mese, ma attenzione alla promo mensile.PosteMobile, il prezzo della nuova offerta è quasi azzerato, finalmente si può spendere pochissimo per avere un bundle eccellente.