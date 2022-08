Porsche 911 GT3 RS - Un flat six aspirato da 525 CV e aerodinamica attiva per la 992 - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Con la nuova GT3 RS, lariscrive la propria storia e mai come prima d'ora mette le targhe a una vera e propria auto da corsa. Con la generazione 992 lo stacco tra le versioni GT3 e GT3 RS diventa ancora più evidente e porta all'estremo il concetto che la stessaha inventato: una sportiva stradale capace di arrivare in pista, battere tutti nei track day e tornare a casa sulle proprie ruote. Il team guidato da Andreas Preuninger non ha solo evoluto la GT3, ma ha di fatto portato soluzioni della GT3 R da competizione sulla GT3 RS, compiendo scelte di campo assolutamente inedite nella lunga storia del reparto GT. Il filo conduttore non è più la potenza assoluta, ma la downforce e al guidatore viene richiesto un nuovo approccio per poter gestire le potenzialità della vettura in pista, con settaggi e regolazioni degne di un'auto da ...