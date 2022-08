Polignano a Mare: sequestro di ombrelloni, sdraio, beni alimentari e rimozione di natanti Guardia di finanza e guardia costiera (Di mercoledì 17 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla guardia di finanza: I militari della guardia di finanza e della guardia costiera di Monopoli, in stretta sinergia e nell’ambito di servizi diretti alla tutela del demanio marittimo, hanno sottoposto a sequestro numerosi ombrelloni, sdraio, beni alimentari e rimosso natanti presso il comprensorio noto come “Cala Paura”, in Polignano a Mare (BA), in quanto occupavano illecitamente aree marittime demaniali, restituendo il bene paesaggistico alla collettività. In particolare, dopo un’attenta analisi di rischio realizzata sia grazie all’utilizzo delle Banche Dati in ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I militari delladie delladi Monopoli, in stretta sinergia e nell’ambito di servizi diretti alla tutela del demanio marittimo, hanno sottoposto anumerosie rimossopresso il comprensorio noto come “Cala Paura”, in(BA), in quanto occupavano illecitamente aree marittime demaniali, restituendo il bene paesaggistico alla collettività. In particolare, dopo un’attenta analisi di rischio realizzata sia grazie all’utilizzo delle Banche Dati in ...

GDF : #GDF #Bari e @guardiacostiera hanno eseguito sequestri per occupazioni di aree demaniali marittime e commercio abu… - NoiNotizie : Polignano a Mare (#Bari): sequestro di ombrelloni, sdraio, beni alimentari e rimozione di natanti - ManuPalo67 : #GDF #Bari e @guardiacostiera hanno eseguito sequestri per occupazioni di aree demaniali marittime e commercio a… - FalcionelliFede : RT @GDF: #GDF #Bari e @guardiacostiera hanno eseguito sequestri per occupazioni di aree demaniali marittime e commercio abusivo a Polignan… - magdulka64 : RT @GDF: #GDF #Bari e @guardiacostiera hanno eseguito sequestri per occupazioni di aree demaniali marittime e commercio abusivo a Polignan… -