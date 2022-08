Pizzeria allega la bolletta della luce al menu | ' Margherita a 10 euro o chiudo'

58_luigina : RT @fanpage: Il titolare di una pizzeria a Casalmaggiore ha deciso di mostrare i suoi costi a tutti i suoi clienti. Da qualche giorno sulla… - Frankf1842 : RT @fanpage: Il titolare di una pizzeria a Casalmaggiore ha deciso di mostrare i suoi costi a tutti i suoi clienti. Da qualche giorno sulla… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il titolare di una pizzeria a Casalmaggiore ha deciso di mostrare i suoi costi a tutti i suoi clienti. Da qualche giorno sulla… - fanpage : Il titolare di una pizzeria a Casalmaggiore ha deciso di mostrare i suoi costi a tutti i suoi clienti. Da qualche g… -

L'uomo, Alberto Rovati , titolare dellaFunky Gallo si è ritrovato da pagare una bolletta dell'energia elettrica da 4 mila euro per il mese di luglio . "La stessa bolletta lo scorso anno, ...Alberto Rovati, proprietario dellaFunky Gallo di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, ha esposto la bolletta della luce accanto al menu per spiegare perché ha aumentato il prezzo delle pizze. Gli amanti della pizza spesso ...A Roncadello, nel Cremonese, un ristoratore ha messo in vetrina la fotocopia della bolletta per giustificare l’aumento dei prezzi. Lo riporta oggi il ...Così Alberto Rovati, titolare di una pizzeria a Casalmaggiore (Cremona), ha deciso di spiegare ai suoi clienti l'aumento dei prezzi ...