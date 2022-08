Pizza a 10 euro? Sul menù c'è anche la bolletta da 4 mila euro. La provocazione del ristoratore (Di mercoledì 17 agosto 2022) Se devi pagare 4 mila euro di energia elettrica per il mese di luglio, sei costretto a vendere la Pizza margherita a 10 euro. E' questo il ragionamento di Alberto Rovati, il titolare della pizzeria "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Se devi pagare 4di energia elettrica per il mese di luglio, sei costretto a vendere lamargherita a 10. E' questo il ragionamento di Alberto Rovati, il titolare della pizzeria "...

PrvaZylm : RT @Mereditella: È solo l'inizio. - Carboniopensan1 : @enrica_emme @SkyTG24 Per me la pizza 10 euro ci sta... è la coca a 4.50 che mi manda in bestia - anam_shivaja : RT @Mereditella: È solo l'inizio. - Carlo_Asterix : RT @SkyTG24: Cremona, ristoratore allega la bolletta della luce al menu: “Pizza a 10 euro o chiudo” - emobranco : RT @Corriere: Il ristoratore e la bolletta allegata al menù: «Pizza a 10 euro, o passo da ladro o chiudo l’attività» -