(Di mercoledì 17 agosto 2022) "Un sistema scuola di fatto non più governato - o governato da altri palazzi senza conoscerne adeguatamente i meccanismi - ha trasformato negli ultimi anni la vita di chi lavora nella scuola in un vero e proprio incubo, a scapito della qualità del servizio". L'articolo .

Pittoni: "Superare l'incubo del precariato è la nostra priorità"

... ribadendo parallelamente l'importanza di frequentare euno specifico percorso formativo ... Lo dichiara il senatore Mario, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e ...... ribadendo parallelamente l'importanza di frequentare euno specifico percorso formativo dedicato all'insegnamento nella scuola secondaria '. Per questo motivo,sottolinea come ' ... Riforma reclutamento, appello di Pittoni (Lega): “Superare il precariato storico, graduatorie di merito per gli idonei”