Pinocchio | “metafora della condizione umana e allegoria della società moderna”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Mentre imperversa la discussione sulla centralità del patrimonio letterario tradizionale all’interno dei curricoli linguistici e si moltiplicano ora a favore ora contro le voci sul suo statuto nelle scuole di ogni ordine e grado, ecco arrivare dalle Edizioni Magister di Matera una nuova proposta sulle infinite potenzialità didattiche ed ermeneutiche del capolavoro di Collodi, Ilche c’è in me (364 pp., 20 euro). Ne è artefice Olimpia Fuina Orioli, insegnante con alle spalle una lunga militanza nella difesa dei diritti umani, che dell’intramontabile storia propone una originale riscrittura in versi cadenzata da brillanti osservazioni pedagogiche. L'articolo .