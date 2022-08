Perugia-Parma | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli umbri sono reduci dalla netta sconfitta di Palermo, mentre i ducali dal pareggio casalingo contro il Bari.si giocherà sabato 20 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Curi.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Gli umbri dovrebbero schierarsi con il 3-5-2: in porta ci sarà Gori, la difesa vedrà all’opera il terzetto Sgarbi, Vulikic e Angella. Sulle corsie esterne di centrocampo, spazio a Casasola e Lisi, mentre in mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Santoro, Vulic e Kouan. In attacco, la coppia Melchiorri e Di Serio. I gialloblù si affideranno al 4-2-3-1 con Chichizola in porta,, la linea difensiva dovrebbe vedere all’opera Del Prato, Romagnoli, Valenti e Coulibaly. I ...