"Perché metto la margherita a 10 euro". Altro che Briatore: il cartello choc | Guarda (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Quando le spese diventano insostenibili, mettere una pizza margherita a 10 euro e passare da ladro o chiudere l'attività?", recita il cartello appeso sulla vetrina del "Funky Gallo", locale pizzeria di Roncadello, tra le province di Cremona e Mantova. Affianco c'è anche la bolletta dell'elettricità di luglio da 4.058 euro. "La bolletta dell'energia elettrica mi è arrivata domenica scorsa: la sera stessa ho deciso di esporla", racconta al Corriere della Sera Alberto Rovati, gestore del locale. "Non l'ho certo fatto per spaventare i clienti, dato che loro sono affezionati e credo che arriveranno ancora. Ma per essere molto trasparente. E per lanciare una forte protesta: così non si va avanti". "Il parallelo immediato va fatto con la stessa bolletta, per la medesima fornitura, di un anno prima, sempre a luglio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Quando le spese diventano insostenibili, mettere una pizzaa 10e passare da ladro o chiudere l'attività?", recita ilappeso sulla vetrina del "Funky Gallo", locale pizzeria di Roncadello, tra le province di Cremona e Mantova. Affianco c'è anche la bolletta dell'elettricità di luglio da 4.058. "La bolletta dell'energia elettrica mi è arrivata domenica scorsa: la sera stessa ho deciso di esporla", racconta al Corriere della Sera Alberto Rovati, gestore del locale. "Non l'ho certo fatto per spaventare i clienti, dato che loro sono affezionati e credo che arriveranno ancora. Ma per essere molto trasparente. E per lanciare una forte protesta: così non si va avanti". "Il parallelo immediato va fatto con la stessa bolletta, per la medesima fornitura, di un anno prima, sempre a luglio, ...

CarloCalenda : Ma cari amici del @pdnetwork se la nostra presenza era così essenziale perché @EnricoLetta ha sottoscritto un patto… - My7th2 : @Alessan02694862 @toselluc @hbk_89 Ma non li metto assolutamente sullo stesso livello, anche perché se sono giornal… - PANTAREl : Mi metto a guardare il palio alle sette ed era già finito??? Vinto dall'unica cavalla comunque perché il separatismo is gold - louisloves_28 : RT @parenellatasca: vorrei affrontare le cose con più leggerezza e invece ci metto il cuore e l’anima in tutto quello che faccio e ci riman… - Trixieblueberry : RT @parenellatasca: vorrei affrontare le cose con più leggerezza e invece ci metto il cuore e l’anima in tutto quello che faccio e ci riman… -