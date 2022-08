Per vegetariane +33% rischi frattura anca da anziane (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Le donne che seguono una dieta vegetariana avranno hanno maggiori probabilità di una frattura all’anca quando saranno più avanti negli anni. Le cause sono da ricercare in un indice di massa corporea più basso, riscontrato tra le donne non carnivore e nella carenza alcuni nutrienti, responsabili della salute delle ossa e dei muscoli. E’ quanto emerge da uno studio britannico, pubblicato sulla rivista ‘Bmc Medicine’, condotto da ricercatori dell’Università di Leeds, che hanno analizzato i dati su salute e dieta di 26.318 donne di età compresa tra 35 e 69 anni, il 28% delle quali vegetariane. Tra queste donne, in 20 anni sono stati osservati 822 casi di fratture dell’anca, ovvero più del 3% del campione. Sebbene le ragioni di questo maggiore rischio non siano del tutto chiare, i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Le donne che seguono una dieta vegetariana avranno hanno maggiori probabilità di unaall’quando saranno più avanti negli anni. Le cause sono da ricercare in un indice di massa corporea più basso, riscontrato tra le donne non carnivore e nella carenza alcuni nutrienti, responsabili della salute delle ossa e dei muscoli. E’ quanto emerge da uno studio britannico, pubblicato sulla rivista ‘Bmc Medicine’, condotto da ricercatori dell’Università di Leeds, che hanno analizzato i dati su salute e dieta di 26.318 donne di età compresa tra 35 e 69 anni, il 28% delle quali. Tra queste donne, in 20 anni sono stati osservati 822 casi di fratture dell’, ovvero più del 3% del campione. Sebbene le ragioni di questo maggioreo non siano del tutto chiare, i ...

LocalPage3 : Per vegetariane +33% rischi frattura anca da anziane - italiaserait : Per vegetariane +33% rischi frattura anca da anziane - ipiedidiTaylor : ho visto la pubblicità di un'app d'incontri per persone vegetariane/vegane, l'ho scaricata per curiosità e mi sto p… - Borderline_24 : #Salute donne, per le vegetariane sale il rischio frattura dell'anca: è al 33% - andreasarubbi : Ognuno di noi ha dei gusti in tema di cibo, Io, per dire, sono vegetariano e non vado al Buttero. Né mi incavolo co… -