Per Ndombele al Napoli c'è l'ottimismo della volontà e il pessimismo dei numeri (Di mercoledì 17 agosto 2022) La situazione di Ndombele può essere spiegata parafrasando una celebre frase di Antonio Gramsci: l'ottimismo della volontà, il pessimismo delle cifre. Scrive la Gazzetta: Il giocatore si è convinto al trasferimento in Italia e ne ha parlato anche con i suoi compagni. Ma non rinuncerà a nulla del suo ingaggio da 6 milioni netti (più bonus). Il club londinese è disposto a intervenire ma chiede 2 milioni per il prestito oneroso (con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni). Il Napoli non vuole andare oltre il pagamento della metà dell'ingaggio. Ma siccome pare che le volontà convergano, l'affare si farà, magari fra qualche giorno.

