Per la serie: piccoli grandi dilemmi estivi. (Di mercoledì 17 agosto 2022) Photo by Olena Sergienko on Unsplash È nell’estate più calda della storia d’Italia che bisogna essere più positivi e pragmatici che mai. Ecco perché capire come resistere meglio all’ondata di caldo di questi ultimi mesi è davvero indispensabile. A inizio estate avevamo stilato la nostra guida veloce per resistere al caldo (sopra i 35 gradi). Poi, una lista di consigli per capire come sudare meno (e riuscire a non presentarsi sempre con antiestetici aloni). E, ora, è il momento di risolvere uno dei piccoli grandi dilemmi dell’estate: bere cose calde contro il caldo è un falso mito o una realtà? Photo by Jernej Graj on Unsplash Come dissetarsi al meglio in estate Lo abbiamo imparato in queste ultime settimane, tutto va bene per rinfrescarsi. E se ventilatori e altri impianti di condizionamento ci danno soddisfazione per ... Leggi su amica (Di mercoledì 17 agosto 2022) Photo by Olena Sergienko on Unsplash È nell’estate più calda della storia d’Italia che bisogna essere più positivi e pragmatici che mai. Ecco perché capire come resistere meglio all’ondata di caldo di questi ultimi mesi è davvero indispensabile. A inizio estate avevamo stilato la nostra guida veloce per resistere al caldo (sopra i 35 gradi). Poi, una lista di consigli per capire come sudare meno (e riuscire a non presentarsi sempre con antiestetici aloni). E, ora, è il momento di risolvere uno deidell’estate: bere cose calde contro il caldo è un falso mito o una realtà? Photo by Jernej Graj on Unsplash Come dissetarsi al meglio in estate Lo abbiamo imparato in queste ultime settimane, tutto va bene per rinfrescarsi. E se ventilatori e altri impianti di condizionamento ci danno soddisfazione per ...

Azione_it : Il #TerzoPolo è la casa dei liberali. Nessuna promessa irrealizzabile, ma proposte serie e di buonsenso per il Paes… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, rilancio al @SassuoloUS per #Raspadori. Resta distanza tra i club per quanto riguarda… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, accordo raggiunto con il @VillarrealCF per #Dia - Alfonso39487669 : RT @gloquenzi: @lucianocapone @NFratoianni @AngeloBonelli1 La città è stata scelta perché consente il più rapido utilizzo del gas, per vari… - CinziacDeriu : RT @55danidani: @SimoPillon Smettiamola con queste fesserie: se la vita è così sacra, come mai non avete alcuna pietà per quei poveri disgr… -