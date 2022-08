Per 5 asili nido di Bergamo in arrivo 8 milioni e 719mila euro dal Pnrr (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bergamo. Sono in arrivo a Bergamo altri 8.719.000 dal Pnrr: l’annuncio è di poche ore fa, quando il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie dell’avviso dedicato al miglioramento dell’offerta di servizi educativi per la fascia 0-2 (asili nido) e per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), attraverso la realizzazione di nuovi spazi o la messa in sicurezza di strutture già esistenti. Complessivi 3.108.496.490,50 euro che andranno a finanziare 2.190 interventi in tutta Italia: 333 per scuole dell’infanzia e 1.857 per asili nido e poli dell’infanzia. A Bergamo, i fondi saranno destinati ai seguenti nidi comunali: – nido Il Villaggio, in via Don Bepo Vavassori (la cui demolizione e ricostruzione ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 agosto 2022). Sono inaltri 8.719.000 dal: l’annuncio è di poche ore fa, quando il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie dell’avviso dedicato al miglioramento dell’offerta di servizi educativi per la fascia 0-2 () e per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), attraverso la realizzazione di nuovi spazi o la messa in sicurezza di strutture già esistenti. Complessivi 3.108.496.490,50che andranno a finanziare 2.190 interventi in tutta Italia: 333 per scuole dell’infanzia e 1.857 pere poli dell’infanzia. A, i fondi saranno destinati ai seguenti nidi comunali: –Il Villaggio, in via Don Bepo Vavassori (la cui demolizione e ricostruzione ...

