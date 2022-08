Pensioni, ritorno alla Fornero nel 2023? Ecco perché non è detto e cosa può accadere (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo Quota 100 cancellata lo scorso anno, anche Quota 102 sta arrivando agli sgoccioli. Da gennaio 2023 infatti la possibilità di andare in pensione prima rispetto ai requisiti previsti dalla... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo Quota 100 cancellata lo scorso anno, anche Quota 102 sta arrivando agli sgoccioli. Da gennaioinfatti la possibilità di andare in pensione prima rispetto ai requisiti previsti d...

boezio_severino : ..e anche le pensioni scompaiono.... Pezzo per pezzo tutto il Welfare State, vera conquista del dopoguerra post naz… - carlodigre : @colvieux I politici ragionano a breve termine per ovvi motivi. Il cambiamento climatico è troppo di ampio respiro,… - DarioMarchett16 : @ItaSovrana_ePop Io avrei messo il ritorno della Scala Mobile o di un meccanismo analogo per difendere stipendi e p… - VforVroni : @SQuindi @IlariaBifarini @barbarab1974 La scelta di eliminare l'apartheid. Non è che le promesse degli altri su pen… - Yogaolic : RT @infoitinterno: Pensioni, la crisi spinge verso il ritorno alla Legge Fornero (apprezzata da Bruxelles) -