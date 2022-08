Pasticcio di melanzane senza forno | Facilissimo! Fai prima a farlo che a mangiarlo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Un rustico da preparare per cui leccarsi i baffi è ildi. Questa ricetta svuota frigo sarà saporita e sfiziosa e avvicinerà i più reticenti alle. La ricetta qui di seguito non prevede l’utilizzo delma quello della cottura in padella. Tuttavia sarà comunque indicato come poter cuocere il nostroanche in. Vedrai: sarà un vero e proprio successo culinario e sarà un gioco da ragazzi. Mettiamoci subito a lavoro!di: ingredienti. Per cucinare unda dividere in 4 porzioni occorrono i seguenti ingredienti: Olio quanto basta 5 o 6 fette gr di Scamorza 2 spicchi d’aglio 100 gr di parmigiano 1 uovo Qualche foglia di basilico Sale quanto basta 4 patate Pepe quanto ...