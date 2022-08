Novella 2000

... la passeggiata farà tappa nei seguenti luoghi dove sono posti i pannelli con le poesie:... Gli studenti, diretti dalle docenti Luana Dee Concetta Giovinazzo nell'ambito del Patto ...A misterDe Candia e al DS, Fabio Moscelli, si è aggregato, come allenatore in seconda, Nicola De, beniamino amatissimo degli anni del professionismo. Annunciati e selezionati ... Pasquale De Santis: esordio letterario tra contrasti e mafia Pasquale De Santis esordisce nella narrativa con il romanzo Non ti conosco, in cui racconta la mafia e un'indagine dal ritmo serrato ...Giorno dopo giorno, sta prendendo forma e consistenza la rosa di calciatori da affidare allo staff tecnico, scelto da qualche settimana. A mister Pasquale De Candia e al DS, Fabio Moscelli, si è aggre ...