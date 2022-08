Parlamentarie M5S con 50mila votanti: l’86% approva il listino Conte (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alla fine, è stato record per le Parlamentarie M5s per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Alla consultazione hanno partecipato ben 50.014 persone, su un totale di 133.664 aventi diritto: è il dato più alto di sempre. Alle Parlamentarie del 2018, ad esempio, parteciparono 39mila persone ma si votò per due giorni, da martedì 16 a mercoledì 17 gennaio, dalle 10 alle 21. Nel 2012 la stessa votazione ebbe ancora meno partecipanti. Sul sito del Movimento si legge: “Al quesito: ‘Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali i nominativi di cui al seguente elenco? Chiara Appendino, Federico Cafiero de Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alla fine, è stato record per leM5s per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Alla consultazione hanno partecipato ben 50.014 persone, su un totale di 133.664 aventi diritto: è il dato più alto di sempre. Alledel 2018, ad esempio, parteciparono 39mila persone ma si votò per due giorni, da martedì 16 a mercoledì 17 gennaio, dalle 10 alle 21. Nel 2012 la stessa votazione ebbe ancora meno partecipanti. Sul sito del Movimento si legge: “Al quesito: ‘Approvi la proposta del Presidentedi inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali i nominativi di cui al seguente elenco? Chiara Appendino, Federico Cafiero de Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio ...

