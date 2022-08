Parlamentarie M5S, approvato il listino di Conte: “Candidati sfiorano il 90% dei consensi” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Record di partecipanti alle “Parlamentarie” del Movimento 5 Stelle. Sono oltre 50mila su 134mila (per la precisione: 50.014) gli iscritti che hanno partecipato alle consultazioni interne per scegliere i Candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Si tratta del dato più alto di sempre nella storia del Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Record di partecipanti alle “” del Movimento 5 Stelle. Sono oltre 50mila su 134mila (per la precisione: 50.014) gli iscritti che hanno partecipato alle consultazioni interne per scegliere ialle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Si tratta del dato più alto di sempre nella storia del Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto L'articolo proviene da Inews24.it.

