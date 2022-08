TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Papa, guardia svizzera sviene durante l'udienza: cerimonia interrotta - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Papa, guardia svizzera sviene durante l'udienza: cerimonia interrotta - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Papa, guardia svizzera sviene durante l'udienza: cerimonia interrotta - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Papa, guardia svizzera sviene durante l'udienza: cerimonia interrotta - interrisnews : #Udienzagenerale con due fuoriprogramma: il #malessere di una Guardia Svizzera e un #bambino corre verso il… -

Fuori programma all'udienza diFrancesco . Unasvizzera è svenuta a causa di un malessere nell'Aula Paolo VI. La cerimonia è stata interrotta per qualche minuto. Si trovava proprio dietro il Pontefice. Poi è stata ...Proprio per questo il Comune avverte che alzerà il livello di, intanto invita i genitori di fare altrettanto. TEMI: bombolette telecamere vandali fvg vandali minorenni vandalismo ...I medici dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo hanno dichiarato fuori pericolo il bimbo di due anni colpito da un proiettile vagante nella serata di Ferragosto a Cortefranca, nel Bresciano. Gia’ in g ...Un malessere di una Guardia Svizzera nell'Aula Paolo VI ha interrotto per qualche minuto l'udienza generale del Papa. È svenuto proprio dietro il Pontefice. Poi è stato soccorso, con un caloroso appla ...