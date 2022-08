Papa Francesco: “L’alleanza tra vecchi e bambini salverà l’umanità” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Città del Vaticano – “L’alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana”. A dirlo è Papa Francesco. L’occasione è la tradizionale Udienza Generale del mercoledì, tenutasi nell’Aula Paolo VI. Un’Udienza, quella odierna, costellata di imprevisti: prima la Guardia Svizzera che sviene durante il discorso (leggi qui), poi un bimbo scavalca la sicurezza e corre sul palco a salutare il Pontefice (leggi qui). Al di là dei fuori programma, il Santo Padre continua il ciclo di catechesi dedicato alla vecchia, incentrando la riflessione odierna sul tema L’“Antico dei giorni”. La vecchiaia rassicura sulla destinazione alla vita che non muore più. “Potremmo, per favore, restituire ai bambini, che devono imparare a nascere, la tenera ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022) Città del Vaticano – “deie deila famiglia umana”. A dirlo è. L’occasione è la tradizionale Udienza Generale del mercoledì, tenutasi nell’Aula Paolo VI. Un’Udienza, quella odierna, costellata di imprevisti: prima la Guardia Svizzera che sviene durante il discorso (leggi qui), poi un bimbo scavalca la sicurezza e corre sul palco a salutare il Pontefice (leggi qui). Al di là dei fuori programma, il Santo Padre continua il ciclo di catechesi dedicato allaa, incentrando la riflessione odierna sul tema L’“Antico dei giorni”. Laaia rassicura sulla destinazione alla vita che non muore più. “Potremmo, per favore, restituire ai, che devono imparare a nascere, la tenera ...

vaticannews_it : Fuori programma all'Udienza generale: un bimbo si avvicina al #Papa durante i saluti finali in lingua italiana e Fr… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: l’alleanza dei vecchi e dei bambini salverà l'umanità. La testimonianza che gli anziani danno ai pi… - vaticannews_it : #PapaFrancesco chiede ancora di non dimenticare la #Guerra in #Ucraina e il suo popolo martoriato. E, pensando al p… - IlNuovoTorrazzo : Papa Francesco: 'L'alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana' - FScalmati : @Pontifex_it Grazie Papa Francesco -