MediasetTgcom24 : Pantelleria, grosso incendio: evacuate anche ville dei vip #khamma #giorgioarmani #perimetrale #favarotta… - avatar1dory : RT @MediasetTgcom24: Pantelleria, grosso incendio: evacuate anche ville dei vip #khamma #giorgioarmani #perimetrale #favarotta #pantelleri… - Domenicodanton6 : @PepPantelleria ho saputo di un grosso incendio a Pantelleria. Tutto bene? - Virus1979C : RT @MediasetTgcom24: Pantelleria, grosso incendio: evacuate anche ville dei vip #khamma #giorgioarmani #perimetrale #favarotta #pantelleri… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Pantelleria, grosso incendio: evacuate anche ville dei vip #khamma #giorgioarmani #perimetrale #favarotta #pantelleri… -

La Repubblica

commenta Un incendio è divampato anelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate. In fuga i turisti. Tra ...La ricchezza dell'offerta archeologica di, con itinerari di terra e di mare, esprime, ...lungo la catena e si arriva su un pianoro a 30 metri di profondità in prossimità di unceppo ... Pantelleria, un incendio lambisce le case dei Vip: abitanti in fuga Grosso incendio a Pantelleria, dove un rogo è stato innescato da sterpaglie e vegetazione che hanno preso fuoco e, a causa del vento caldo e delle alte temperature, si sta espandendo sempre di più in ...Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate. In fuga i turisti. Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quella dell'ex calciat ...